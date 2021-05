Festa dei lavoratori: il messaggio di Daniele Saia, Sindaco di Agnone

Oggi, 1° maggio 2021, si celebra la festa dei lavoratori. Ad Agnone, a commemorazione dell’evento, si è tenuta una cerimonia sobria con una deposizione di una corona d’alloro al monumento dedicato ai caduti sul lavoro, in ottemperanza alle restrizioni anti-Covid.

Il Sindaco Daniele Saia, tramite una nota, è intervenuto per ricordare quanti sia fondamentale tutelare i diritti dei lavoratori: “In un mondo fortemente lacerato dal dilagare della pandemia, questa giornata assume un significato ancora più forte e importante. Infatti, ci ricorda quanto sia necessario continuare a lottare per difendere i diritti, soprattutto quelli a sostegno delle tantissime persone che hanno perso il loro impiego a causa delle normative restrittive anti-Covid.

Sarà importante, negli anni avvenire, arrivare a un cambio di passo che riporti al centro le tematiche di tutela dei lavoratori. Sono ancora troppe le morti sui luoghi di lavoro, sono ancora troppe le persone che sfidano ogni giorno la sorte per portare a casa lo stipendio necessario per il sostentamento, sono ancora troppi i lavoratori in nero che sfuggono a qualsiasi forma di protezione contrattuale.