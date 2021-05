Droga, annullato l’arresto di un noto commerciante di Isernia

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Isernia, Antonio Sicuranza, ha revocato la misura cautelare dei domiciliari nei confronti del noto commerciante del centro storico arrestato due giorni fa a Isernia. Accolta in pieno la linea difensiva del legale di fiducia, l’avvocato Giovancarmine Mancini, che si è detto molto soddisfatto del risultato, anche alla luce del fatto che il pubblico ministero Marco Gaeta aveva chiesto la detenzione in carcere. “Dispiace per la rappresentazione che ne è venuta fuori, non si tratta affatto di un pericoloso criminale – ha commentato – ma di una persona per bene che non ha mai avuto intenzione di spacciare”. La notizia dell’arresto da parte della Squadra Mobile dell’uomo – circa 50 anni, molto conosciuto a Isernia – aveva suscitato grande clamore. Secondo quanto comunicato dalla questura, gli agenti di polizia gli avevano sequestrato 29 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e banconote di piccolo/medio taglio per un totale di 400 euro circa. Lo stupefacente sarebbe stato destinato a una clientela di assuntori con una maggiore disponibilità economica del capoluogo. Una tesi evidentemente ritenuta non valida dal gip, che ha sposato la linea dell’avvocato difensore e rimesso in libertà il commerciante.