Tenta furto in appartamento, identificato dai Carabinieri

A seguito di un precedente tentato furto in appartamento nei giorni scorsi, i Carabinieri avevano già intensificato i controlli dando la caccia ai responsabili; stamani, dopo fruttuosi accertamenti di polizia giudiziaria, i carabinieri della locale Stazione hanno incastrato una loro vecchia conoscenza; si tratta di un 31enne del posto, disoccupato e pluripregiudicato il quale, inchiodato dagli indizi incontrovertibili raccolti dagli inquirenti, non ha potuto fare altro che confessare il reato.

Il soggetto, in realtà, era stato già pizzicato con le mani nella marmellata dal proprietario di casa pochi giorni prima quando, introdottosi in una abitazione di via Umbria, aveva poi tentato di rubare più oggetti possibili, trovandosi invece costretto a scappare ‘a gambe levate’ per il rientro anzitempo del proprietario che era riuscito a scorgere però solo alcuni tratti somatici del delinquente.

Gli accertamenti esperiti dai militari della Stazione di via Mazzini, unitamente ad una serie di altri riscontri fatti anche sull’effrazione praticata dal pregiudicato sulla porta di casa che gli aveva poi permesso l’accesso in abitazione, fino al determinante riconoscimento fotografico del soggetto, hanno permesso ai Carabinieri di identificare il ladro in questione senza ombra di dubbio.

L’uomo dovrà ora rispondere di tentato furto aggravato davanti ai giudici di Campobasso.