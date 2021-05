Isernia, importanti riconoscimenti dell’ISIS Majorana Fascitelli nella pratica del Debate

Anche quest’anno l’Isis Majorana Fascitelli di Isernia ha ottenuto importanti riconoscimenti nella pratica del debate, sia nei tornei nazionali che internazionali.

Nelle appena concluse Olimpiadi nazionali del Debate, tenutesi in modalità online dal 19 al 24 aprile, la formazione molisana composta da quattro alunne dell’Isis Majorana Fascitelli, Cristina Carrino, Caterina Marzano, Costanza Testa e Mariachiara Visco, seguite dal prof. Fabio Cefalogli, ha ottenuto ottimi risultati sia di squadra che individuali. In cinque giorni si sono susseguiti numerosi dibattiti, alcuni preparati e altri impromptu, in cui le squadre rappresentative di tutte le regioni italiane si sono sfidate per ottenere, come nello spirito del debate, il plauso e il voto dei giudici. La pratica del debate, che solo pochi anni fa era una semplice sperimentazione, è divenuta ormai anche in Molise una realtà, grazie alla formazione e ai progetti che la preside Di Nezza del Majorana Fascitelli ha proposto e attuato sul territorio regionale. Formazione che in questi anni è stata rivolta non solo agli alunni ma anche ai docenti, permettendo loro di essere convocati fra i giudici nazionali, come è successo durante queste ultime Olimpiadi nazionali alla prof.ssa Di Ianni.

Terminata queste fasi nazionali che tante soddisfazioni hanno regalato, l’Isis Majorana Fascitelli è già proiettato verso il prossimo e più prestigioso torneo: i Mondiali di Debate.

L’alunna Arianna Iemma, seguita dal prof. Fabio Cefalogli, è stata selezionata e convocata nella Squadra Nazionale di dibattito italiana. Tale convocazione risulta essere non solo un grande riconoscimento per l’alunna, ma per l’Istituto tutto. L’avventura con la Nazionale italiana di dibattito è iniziata a dicembre a seguito di una selezione durissima. La strada di avvicinamento ai mondiali di luglio è risultata essere molto impegnativa ma anche ricca di esperienze e soddisfazioni. In particolare, durante quest’anno di attività meritano di essere ricordate alcune gare molto prestigiose, il Dutch School Debate Championship, un torneo internazionale di dibattito promosso dal Dutch School Debate College, un famoso ente formatore e promotore del dibattito con sede in Olanda e il campionato internazionale, promosso dalla South African Schools Debate, la società per il debate sudafricana. Durante il primo torneo la giovane debater molisana si è distinta nelle classifiche individuali, risultando prima debater italiana per classifica personale.