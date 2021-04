Il Comune di Trivento attiva i Progetti utili alla collettività del Reddito di cittadinanza, si parte lunedì 3 maggio. Presso il Centro polifunzionale comunale, alle ore 9 di lunedì 3 maggio, sono stati convocati gli 11 volontari e percettori di Reddito di Cittadinanza che per un anno e per otto ore settimanali saranno impegnati nei progetti utili alla collettività proposti dall’amministrazione comunale trignina. Gli ambiti progettuali sono verde pubblico, attività sociali, attività culturali e manutenzione beni pubblici, mentre i progetti sono Trivento per il sociale, Vigiliamo insieme, Supporto agli uffici e Trivento green. Le attivazioni dei cosiddetti Puc di Trivento rientrano nella progettualità più ampia dell’Ambito Territoriale Sociale con Comune capofila Campobasso: nelle 25 amministrazioni comunali afferenti l’ATS Campobasso, partiranno lunedì 3 maggio circa 140 volontari Puc. L’unità operativa dell’ATS Campobasso, assieme al Soggetto gestore, Centro per l’Impiego e la collaborazione dei Comuni, ha provveduto ad adempiere alle procedure previste per l’attivazione dei Puc, dagli abbinamenti progetti/volontari su piattaforma ministeriale Gepi alle visite mediche e consegna dei dispositivi per gli operatori.