Covid, Capracotta: screening gratuito con tamponi antigenici per i cittadini

Candido Paglione, Sindaco di Capracotta, ha annunciato tramite una nota che a Capracotta, nelle giornate dell’8 e 9 maggio, si svolgerà uno screening gratuito, su base volontaria, con tamponi antigenici per riscontrare eventuali positività al Covid.

Come ricordato dallo stesso primo cittadino capracottese, sarà importante aderire all’iniziativa come gesto di responsabilità nei confronti dell’intera comunità: “L’8 e 9 maggio effettueremo uno screening epidemiologico – gratuito e volontario – rivolto a tutta la popolazione, con l’esecuzione di tamponi antigenici. Lo facciamo per aiutare il processo di fuoriuscita dall’emergenza sanitaria, che va avanti ormai da oltre un anno.

La campagna di vaccinazione è iniziata, ma serve ancora del tempo perché possa essere completata.

Pertanto il ritorno alla normalità non è proprio dietro l’angolo. Ecco perché è necessario ogni sforzo per individuare in tempo qualsiasi situazione di rischio potenziale all’interno della nostra comunità. Questo è indispensabile, soprattutto se vogliamo dare una mano a far ripartire l’economia locale.

Per questo rivolgiamo l’invito a tutti, e in particolare ai ragazzi e ai giovani che non sono stati ancora vaccinati, a sottoporsi al test. Quello che chiediamo è un gesto di forte responsabilità e di attaccamento al nostro paese, sapendo che anche in questo modo possiamo aiutare a restituire a tutti quella normalità che manca ormai da tanto tempo.“