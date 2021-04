Calcio a 5, A1, Pesaro matematicamente primo. Domani si gioca l’ultima di campionato A seguire via alla post season con play off e play out

Nel campionato di A1, nel recupero andato in scena mercoledì sera, l’Italservice Pesaro ha superato l’Acqua e Sapone con il punteggio finale di 2 a 3, con questo parziale i campioni d’Italia in carica hanno ipotecato il primo posto in classifica in ottica play off. Una gara che ha visto i padroni di casa dell’Acqua e Sapone portarsi sul doppio vantaggio, prima con Coco Wellington e poi con Lukaian, poi la rimonta del Pesaro, la doppietta di De Oliveira prima del gol decisivo di Toninadel.

Domani si gioca l’ultima giornata della regular season. Turno numero 26 di campionato utile per decretare la griglia finale per i play off e decidere l’avversaria dell’Aniene, nel play out per evitare la retrocessione in A2. Post season che vede favorita l’Italservice per un percorso netto nel girone di ritorno ed il titolo di Coppa Italia in tasca, gli uomini di mister Colini vivono una condizione psicofisica incontenibile a partire dal fuoriclasse Borruto, terminale offensivo della squadra.

Come detto Pesaro in testa, a seguire l’Acqua e Sapone di Scarpitti, terzo posto matematico per la Came Dosson, mentre Padova, Avellino, Eboli, Matera e Catania possono modificare il piazzamento nell’ultimo turno in programma domani. Nelle zone basse il Mantova ha bisogno del successo in casa del Padova Petrarca per provare a scavalcare il San Giuseppe o il Lido di Ostia.