Tra i terroristi ancora ricercati in Francia Maurizio Di Marzio originario di Trivento. L’operazione messa a segno in Francia, con l’arresto di sette ex terroristi italiani ha ricevuto il plauso dell’intero emiciclo di Palazzo Montecitorio, un successo per il Governo Draghi, un atto di responsabilità da parte di Emmanuel Macron, che si è sentito di aprire un varco alle indagini, o meglio alla dottrina Mitterand, dopo aver provato in questi anni, come presidente della Repubblica francese, il dramma del terrorismo anche se di matrice diversa. Tra i nomi dei terroristi italiani ancora latitanti c’è Maurizio Di Marzio originario di Trivento e precisamente di contrada Fonte del Cerro, a pochi chilometri dal centro urbano. Non è il solo molisano tra i dieci della lista da anni ricercati, l’altro è Enzo Calvitti originario di Mafalda.