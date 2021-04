Macchia d’Isernia, l’Accademia del Real Madrid presso l’impianto sportivo comunale per un campo estivo

L’associazione culturale La Fenice ha organizzato per agosto 2021 in partnership con l’accademia del Real Madrid C.F. un campus di una settimana presso il campo sportivo di Macchia d’Isernia. Una appassionante avventura per i ragazzi che vorranno lavorare calcisticamente per una settimana con i preparatori tecnici spagnoli impegnati anche in un tour tutto italiano.

Iscrizioni aperte ai ragazzi dai 7 ai 16 anni.

Si tratterà di due sedute/sessioni di allenamento al giorno con gli allenatori della Fundación Real Madrid Clinics e con la possibilità di qualificarsi alle finali nazionali e premio “Fairplay”