Campionato Italiani di Nuoto, l’atleta dell’M2 Trevisi è terzo nei 100 stile libero

Manca solamente la ratifica della Fin, ma Alessandro Trevisi ha conquistato nella sua categoria, Ragazzi 3° anno, il podio ai campionati italiani portando a casa la medaglia di bronzo nei 100 stile libero fissando il tempo di 51”34. I campionati regionali di domenica scorsa erano validi oltre per l’assegnazione dei titoli regionali anche per l’inserimento dei tempi ottenuti nelle graduatorie del Campionato Italiano di Categoria. L’atleta dell’m2 si piazza a ridosso del podio anche nel 50 stile libero dove è quinto. Oltre a Trevisi, degni di nota anche il settimo e ottavo posto nazionale di Alessio D’Agostino (Ragazzi 1° anno) rispettivamente nel 100 e 200 dorso. Nella categoria Cadetti Andrea Magri, atleta m2, quest’anno in prestito all’Aurelia Nuoto, ha chiuso la prima parte della stagione piazzandosi al settimo posto nei 200 stile libero. “Questi sono risultati – commenta Amelia Mascioli – presidente dell’m2 – che premiano il grande lavoro svolto quotidianamente in una stagione particolare per tutti, dal tecnico Raffaele Rampino, da Simone Palombi che da spessore alla crescita professionale dei nostri nuotatori e da Pier Luca Manocchio che segue i nostri atleti nella preparazione a secco”.

Fonte. Ufficio Stampa