Calcio, Serie D, Vastogirardi atteso ad Aprilia. I gialloblu tornano in campo dopo un mese

Torna in campo il Vastogirardi, per i gialloblu prevista la trasferta ad Aprilia. Alto molisani fermi dall’11 aprile, in totale sono cinque le gare da recuperare, si parte ad Aprilia, poi mercoledì prossimo a Castelfidardo in attesa della calendarizzazione degli altri recuperi a partire dal derby contro il Campobasso. La situazione in classifica vede il Vastogirardi con un buon margine sulla zona play out anche in relazione alle gare da giocare rispetto alle avversarie. Questo è proprio il caso degli avversari di domenica, l’Aprilia, a quota 31, con 4 lunghezze in meno degli uomini di Prosperi, è da tenere a distanza. I laziali devono recuperare solo la sfida prevista domenica, ecco perché Merkaji e compagni hanno bisogno di mantenere quantomeno invariate le distanze in classifica. Anche un pareggio è un risultato positivo, certo la vittoria lancerebbe definitivamente la squadra del presidente Di Lucente in acque tranquille. Il percorso è stato ottimo, la problematica covid ha solo rallentato l’obiettivo salvezza diretta. Prosperi può contare sull’organico al completo, a partire dagli attaccanti Guida e Merkaji. Infine serve ritrovare la solidità difensiva, nelle ultime 8 gare giocate, solo una volta, il Vastogirardi, ha chiuso la gara senza subire marcature, precisamente nella trasferta di Porto Sant’Elpidio chiusa sullo 0 a 3.