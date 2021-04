Alla guida di un’auto ubriaco, bloccato dalla Polstrada di Campobasso. Nei guai un 36enne di Cerignola

E’ stato sorpreso dalla Polizia stradale di Campobasso alla guida di una potente autovettura sotto l’effetto dell’alcol. L’episodio sulla statale 16 adriatica, in territorio di Termoli. L’uomo, un 36enne di Cerignola, era in compagnia di un coetaneo, pure lui ubriaco. Il conducente, che già in passato era stato sorpreso a guidare in stato di ebbrezza, rischia l’arresto da sei mesi ad un anno e un’ammenda da 1.500 a 6 mila euro. Gli agenti gli hanno ritirato la patente e sequestrato l’auto.