Vaccinazioni, alla Fca di Termoli da domani partono le prenotazioni

E’ ufficiale: al via la campagna vaccinale alla Fca di Termoli. Da domani infatti i dipendenti della fabbrica Stellantis potranno prenotarsi per le vaccinazioni contro il Covid che saranno effettuate, in locali appositi della struttura, nelle prossime settimane.

Già da un po’ i sindacati avevano chiesto a gran voce questa possibilità, sono così maturate le condizioni organizzative per procedere. I lavoratori del più grande impianto produttivo della Regione Molise possono prenotarsi attraverso un portale dedicato o direttamente nella sala medica della fabbrica di Pantano Basso.

Ma i sindacati restano attivi sul fronte, non solo per le migliaia di dipendenti della Fca, sono al lavoro per far sì che si sviluppino tutte le condizioni per avviare la campagna vaccinale anche nelle altre fabbriche della regione.

“Solo vaccinando il più possibile – è scritto in una nota della segreteria territoriale della Uilm – potremmo guardare al futuro con maggiore serenità”.

Produzione e sicurezza sul lavoro, mai come in questa occasione, vanno di pari passo.

Intanto alla Fca la direzione sta incontrando quei lavoratori che si sono resi disponibili per le trasferte nelle strutture Stellantis in Francia. Orientativamente la partenza dovrebbe essere prevista per metà maggio.