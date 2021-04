Ricoveri covid, per la prima volta dopo mesi il Molise scende sotto le soglie di allarme

Dopo molte settimane, le terapie intensive occupate da pazienti Covid-19 tornano a essere il 30% di quelle complessivamente disponibili in Italia, ovvero al limite della cosiddetta soglia critica. Per la prima volta dopo mesi il Molise è sotto la soglia di allarme. Secondo i nuovi dati diffusi stamattina siamo al 28 per cento dei posti occupati per quanto riguarda la terapia intensiva e al 19 per cento per l’area media. Le soglie di allarme sono rispettivamente 30 e 40 per cento. E’ quanto mostrano i dati del monitoraggio quotidiano dell’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas), relativi alla giornata del 27 aprile.