Isernia, avviata una raccolta fondi per aiutare un cagnolino in difficoltà

Enza Capanile è la proprietaria di Hope, un piccolo Husky di appena un anno con una grandissima voglia di giocare e correre, ma che ha vissuto e vive la sua vita su 2 zampe, quelle anteriori, per una complicazione avvenuta durante il parto.

La piccola Hope, che vedete in queste foto, si stanca facilmente: non avendo la forza di stare troppo tempo su 2 zampe, ci racconta Enza la proprietaria, si aiuta con i 2 monconi posteriori provocandosi ferite e sanguinamenti continui.

Una spesa molto alta per Enza, che non ha voluto abbandonare Hope un anno fa, e non vuole farlo adesso, nonostante il cane richieda cure e attenzioni continue.

Hope e Enza hanno bisogno di aiuto.

Aiutare Enza è possibile attraverso la raccolta fondi GoFundMe, DIAMO UNA NUOVA VITA AD HOPE.

Leggi di più qui https://gofund.me/6590ec46