Isernia, “Art for change”: la personale d’arte contemporanea di Paul-Yves Poumay nella galleria Spazio Arte Petrecca

Art for change è la personale d’arte contemporanea dell’artista belga Paul-Yves Poumay ospitata nella galleria Spazio Arte Petrecca a cura di Carmen D’Antonino e Martina Scavone, patrocinata dal Comune di Isernia.

La vernice d’apertura della mostra è prevista il giorno sabato 8 maggio 2021 alle ore 18.30 presso le sale in Corso Marcelli 180 a Isernia.

Intervengono: le curatrici della mostra e storiche dell’arte Carmen D’Antonino e Martina Scavone, il direttore artistico Gennaro Petrecca e l’artista.

L’apertura al pubblico, per tutta la durata dell’esposizione, è prevista dal martedì al sabato, dalle 17 alle 20 sempre nei limiti delle restrizioni previste dall’emergenza sanitaria.



L’Arte per il Cambiamento (Art for Change) è l’arte del futuro, un’arte che si impegna attivamente nel sociale per combattere le ingiustizie e portare un rinnovamento capillare. Il sistema è in gran parte corrotto e spesso questo aspetto, anziché esser denunciato, viene insabbiato per lasciare l’immoralità e la degenerazione libere di prosperare. Ma l’arte è un linguaggio libero e, in quanto tale, può permettersi il lusso di portare alla luce tematiche anche molto complesse e che dividono l’opinione pubblica.

La denuncia di Poumay nei confronti della società contemporanea non fa in tal senso alcuna eccezione e gli effetti della dilagante frenesia consumistica sono all’origine delle opere che compongono la prima sezione della mostra, testimonianza di come il capitalismo non debba essere considerato quale un modello al quale continuare ad ispirarsi negli anni a venire.