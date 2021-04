Il sindaco di Salcito nella delegazione del “Recovery Sud” per la manifestazione di protesta a Napoli. Giovanni Galli ha preso parte alla manifestazione voluta dagli oltre 500 sindaci che hanno aderito alla rete “Recovery Sud”, in quanto gli amministratori non hanno condiviso le modalità di assegnazione delle risorse del “Recovery plan”. Il primo cittadino di Salcito ha preso parte anche alla manifestazione tenuta nella Capitale, sempre per lo stesso motivo. Secondo i sindaci, la quota del 40% dei finanziamenti del Next Generation Eu stabilita per il Mezzogiorno è “una ripartizione iniqua che si aggiunge ad altre disparità più volte denunciate negli ultimi anni, come la mancata perequazione del fondo di solidarietà comunale e la non approvazione dei livelli essenziali delle prestazioni e rischia di far perdere al Sud l’ultimo treno per superare lo storico gap con il resto d’Italia”.