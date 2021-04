Covid, positivo il sindaco di Bonefro: sanificato il municipio

“Nell’ultimo bollettino Asrem si registra un nuovo contagiato a Bonefro: sono io. Sono in isolamento domiciliare già da alcuni giorni, in quanto all’insorgenza dei sintomi mi sono trasferito in un’abitazione nella quale sto da solo. L’ultima volta che ho frequentato il Municipio è stato diversi giorni fa, non avevo alcun sintomo in tale occasione. Per ragioni precauzionali, gli uffici sono stati comunque sanificati. Non ho idea di come possa essere avvenuto il contagio, ho sempre rispettato le norme precauzionali”. Con questo post su Facebook il sindaco di Bonefro, Nicola Giovanni Montagano annuncia di essere positivo al covid.