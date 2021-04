Covid: muoiono una donna di 54 anni di Bojano e un uomo di 61 anni di San Vincenzo al Volturno. 31 nuovi positivi, 12 solo a Petrella

Due decessi per Covid nelle ultime ore in Molise: una donna di 54 anni di Bojano e un uomo di 61 anni di Castel San Vincenzo. Erano ricoverati entrambi in Terapia Intensiva al Cardarelli. Salgono a 474 le vittime da inizio pandemia, come riportato nell’ultimo bollettino dell’Asrem.

37 i nuovi positivi riscontrati su 525 tamponi refertati. Il numero più alto riguarda Petrella Tifernina, con altri 12 casi. 5, poi, i contagiati di Campobasso e Isernia, 4 di Castellino del Biferno, piccolo paese vicino al capoluogo. Numeri inferiori negli altri comuni interessati. Tasso di positività che sale al 7%. Sono 32, invece, i nuovi guariti.

Da registrare anche un ricovero in Malattie Infettive del Cardarelli a fronte, però, di una dimissione dal reparto.

Calano le ospedalizzazioni per Covid in Molise, che in totale sono 53. 50 i pazienti in cura nell’ospedale di Campobasso, di cui 6 in Rianimazione e 44 in Malattie Infettive. 2 i ricoverati al Gemelli e 1 al Neuromed, nessuno al San Timoteo di Termoli, come da giorni ormai.

Sono 616 gli attualmente positivi

L’ultimo monitoraggio dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali Agenas ha rilevato che il Molise, per la prima volta dopo mesi, è tornato sotto la soglia di allarme del 30% per quanto riguarda l’occupazione delle Terapie Intensive. Al 28% dei posti occupati. E’ al 19% per l’area media, la cui soglia critica è al 40%.