Circolo Pd Larino, i termini per il tesseramento

Il 30 Aprile sarà l’ultimo giorno utile per aderire alla campagna tesseramento 2020 del Partito Democratico.

Da oggi fino al 30 Aprile, presso la sede provvisoria ubicata in via Mazzini n. 19, sarà possibile aderire alla campagna di tesseramento rispettando i seguenti orari: 18.30 – 20.