Riapre oggi, 27 aprile, la mostra di Franco Cappellari ‘136 Identita’ Molise’, promossa dalla Regione Molise e prodotta dalla Fondazione Molise Cultura, negli spazi espositivi della Gil in via Milano a Campobasso L’ingresso e’ gratuito. Potra’ essere visitata dal martedi’ al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, la domenica dalle 17 alle 20. E’ obbligatoria la prenotazione inviando una mail, almeno 24 ore prima, all’indirizzo prenotazioni@fondazionecultura.eu specificando il numero di visitatori e l’orario di arrivo. Cappellari e’ specializzato in reportage di viaggio e fotografia aerea. Tra le sue collaborazioni piu’ importanti figurano Nikon Italia, Touring Magazine, Bell’Italia, National Geographic Traveler, Geo Saison, Nikon Pro, The Times, Latitudes Magazine, oltre a numerosi Enti del Turismo italiani ed esteri. La mostra, prodotta interamente dalla Fondazione Molise Cultura, e’ a cura di Sandro Arco. L’intento del progetto e’ di raccontare il territorio molisano attraverso 136 scatti, uno per paese, e di trasmettere attraverso le immagini, le emozioni e lo stupore provate dall’autore, attraversando e fotografando una terra ancora poco conosciuta.