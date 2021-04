Il sindaco Giacomo d’Apollonio ha nominato Pietro Bevilacqua nuovo presidente del Nucleo integrato di valutazione del Comune di Isernia, al termine della procedura indetta nei mesi scorsi, dopo la sospensione dell’avviso precedente finito tra l’altro al centro del dibattito politico a Palazzo San Francesco.

In qualità di componenti esterni del Niv, il primo cittadino ha nominato invece Giacomo Giuseppe Verde e Piero Petrecca.

“Al presidente del Niv ed a ciascun componente – cita il decreto – verrà corrisposta rispettivamente la somma complessiva di 12mila euro e 8mila quale spesa totale annua, comprensiva di ogni onere contributivo e fiscale (INPS, INAIL, CAP, IVA, IRAP ecc.). Tali compensi saranno liquidati e pagati trimestralmente dietro presentazione di regolare fattura, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico. Il Nucleo dura in carica tre anni decorrenti dalla data del presente decreto e può essere rinnovato. Entro 90 giorni dalla scadenza si dovrà procedere alla nomina del nuovo nucleo di valutazione, decorsi i quali, si riterrà confermato quello in carica in conformità al vigente Regolamento”.

Il Niv, che è un organo di controllo, di verifica e di valutazione dell’ente – opera in posizione di autonomia, sia rispetto agli organi di governo, sia rispetto ai responsabili di settore e risponde direttamente al sindaco in quanto responsabile dell’amministrazione comunale. Inoltre può supportare la struttura interna preposta alle attività del controllo strategico e del controllo di gestione, tese rispettivamente a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e di altri strumenti di determinazione degli organi di indirizzo politico-amministrativo, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti nonché in termini di efficienza nell’utilizzo delle risorse dell’ente.