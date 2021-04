Giornata ecologica a Trivento promossa dalle Guardie ambientali. Ad organizzare la giornata ecologica, per domenica 2 maggio, è la sezione comunale Congeav, le Guardie ecologiche ambientali volontarie. A farlo sapere è il presidente Nicolino Scarano con il programma della giornata: alle ore 9:00 di domenica 2 maggio l’incontro presso la sede Congeav di piazza Fontana, alle ore 10:00 inizio delle attività di raccolta dei rifiuti, “tutti sono invitati a prendere parte all’iniziativa – riferisce Nicolino Scarano – ci impegneremo a ripulire i rifiuti sul versante di piazza Fontana, partendo dalla chiesa e fino alla scuola. Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno dare il loro contributo”. In ordine nazionale, Congeav ha le seguenti funzioni di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati, “Amministrativo Penale”: disciplina della raccolta dei prodotti di sottobosco; dei parchi regionali e delle riserve naturali; dello smaltimento dei rifiuti; dello spandimento sul suolo dei liquami agronomici; della raccolta e coltivazione dei tartufi; della raccolta coltivazione e commercio dei tartufi spontanei; salvaguardia della flora spontanea e rara; applicazione delle norme per la protezione della fauna selvatica, della fauna minore e di quella ittica; delle Prescrizioni di Polizia Forestale; delle ordinanze e dei regolamenti comunali finalizzati alla tutela dell’ambiente; Disposizioni per l’esercizio dell’attività venatoria e piscatoria; Vincolo idrogeologico; Controllo e monitoraggio delle discariche abusive; repressione dei reati perpetrati a dispetto del vincolo edilizio e paesaggistico.