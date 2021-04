Covid, cala ancora il tasso di positività: 30 casi su oltre 1000 tamponi

Il trend positivo del Molise prosegue. Nel bollettino delle ultime 24 ore ci sono 30 nuovi positivi su 1.075 tamponi processati. Il tasso di positività così scende al 2,8 per cento. C’è una nuova vittima una 80enne di campolieto che era ricoverata in malattie infettive. I guariti sono 33. Per quanto riguarda gli ospedali, ci sono due 2 nuovi ricoveri. Complessivamente sono 55 i pazienti assistiti tra Cardarelli, Gemelli e Neuromed mentre il San Timoteo di Termoli resta covid free. Scende per la prima volta dopo giorni anche il numero dei malati in Terapia intensiva che ora sono 11. Questa infine la mappa dei nuovi contagi comune per comune. Spicca innanzi tutto il calo dei positivi nei centri che sono stati più colpiti negli ultimi giorni: a Campobasso 5 nuovi contagiati e a Bojano 4. Da evidenziare poi i 7 casi di montaquila. Negli altri centri numeri minori.