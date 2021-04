Calcio, Serie D, più ombre che luci sul programma dei recuperi stilato dalla Lnd. Oggi il Campobasso torna ad allenarsi

Nel girone F si è giocato poco, praticamente nulla, nello scorso week end. Eccezion fatta per Vastese – Aprilia, tutte le altre squadre hanno vissuto una domenica di relax. Tante ombre sul calendario dei recuperi stilato dalla Lnd, in particolare sullo stop al campionato per permettere poi un solo recupero. Senza dubbio un altro errore di percorso per la Lnd che ha, di fatto, gettato alle ortiche una domenica, in un campionato già fortemente condizionato dai tanti stop. Anche domani sono solo due le gare in programma precisamente Olympia Agnonese-Pineto e Porto S. Elpidio-Montegiorgio. Rimodulato ancora una volta il calendario, il turno infrasettimanale del 26 maggio è stato cancellato, si giocherà in infrasettimanale il 9 giugno, quattro giorni prima della chiusura del torneo prevista, al momento, al 13 giugno. In questo pastrocchio creato dalla Lega non ci meraviglieremmo se la data di chiusura dovesse essere cambiata ancora una volta o, quanto meno, se il programma generale dovesse subire ulteriori modifiche. La speranza è che la strada tracciata sia quella definitiva per avere un finale di stagione il più possibile regolare.

Nella sfida al vertice della classifica tra Campobasso e Notaresco, abbiamo assistito nel corso della puntata di Domenica Sport, ad uno scambio di pareri tra Cudini ed Epifani, i due tecnici delle battistrada del girone F. Entrambi hanno sottolineato il fatto che sarebbe stato più opportuno giocare in contemporanea le due gare di recupero in programma, ma al contempo rispettano le decisioni della Lnd, con l’auspicio di vivere un finale di stagione regolare. Per il Campobasso parte la settimana classica di allenamenti per preparare la sfida prevista domenica al Selvapiana contro il Pineto, per il Notaresco tre giorni in più di riposo per il match, sempre ai cugini del Pineto, in programma mercoledì prossimo 5 maggio. A quel punto restano da fissare le altre due gare per completare il percorso, Vastogirardi – Campobasso e Notaresco – Montegiorgio.