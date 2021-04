Bocce, Fabio Benacquista si aggiudica il Trofeo Colaneri di Frosolone

Il laziale Fabio Benacquista di Casalvieri si è aggiudicato il Trofeo ‘Filippo Colaneri’, gara regionale di bocce, specialità individuale, organizzata dalla Bocciofila Frosolonese del presidente Pasquale Mangione. In finale, l’atleta frusinate ha sconfitto per 12-4 Carmine Rainone, isernino portacolori dell’ABC Castelpetroso. Sul gradino più basso del podio, il pescarese, atleta della Torre di Torre de’ Passeri’, Massimo Ferrone; al quarto posto, Massimo De Tollis della Frosolonese. Sono stati 98 gli atleti protagonisti del terzo appuntamento del calendario 2021 della FIB Molise. Ancora un successo di partecipanti dopo i 128 atleti in gara l’11 aprile e gli 88 del 18 aprile. Il direttore di gara è stato Lucio Fiorella, arbitro regionale dell’AIAB Molise. Gli arbitri di campo sono stati Clemente Di Bartolomeo e Nicola Francescone. A completare il quadro dei finalisti, al quinto posto Antonio Maio di Ceppaloni, al 6° Pietro Iovine della Folgore Caserta, in settima piazza Carmine Cappuccio dela Cacciatori di Nocera Superiore; ottavo posto per Giuseppe Maio di Ceppaloni, al nono Franco Colavecchia del Bocciodromo Comunale Campobasso. Decima posizione per Valentino Grieco della Padulese, undicesima piazza per Sergio Di Renzo della Torrese, dodicesimo posto per Renato Mobilia della Madonna delle Grazie di Termoli. Intanto, sabato 24 aprile, La Torre Vinchiaturo femminile ha esordito nel campionato di società femminile. Nonostante la buona prestazione della squadra del presidente e allenatore Mario Perrella, le molisane hanno ceduto 5-3 alle vice campionesse d’Italia della Enrico Millo Baronissimi. Nel prossimo fine settimana, invece, al via la fase regionale dei Campionati di Società maschili, iscritte 13 formazioni molisane.