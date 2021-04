Scende numero vittime del covid: 3 nell’ultima settimana. In calo anche tasso di positività

Continua a scendere il numero dei decessi in Molise. Nell’ultima settimana le vittime del Covid in regione sono state 3 mentre sei 7 giorni precedenti erano state 9 (lontani i mesi drammatici di gennaio, febbraio e marzo quando i morti erano all’incirca 25 ogni settimana). Torna a scendere, dopo l’inversione di tendenza della scorsa settimana, anche il tasso di positivita’: negli ultimi 7 giorni e’ al 5,6 per cento (nella settimana precedente 6,7). I nuovi contagiati da lunedi’ scorso a ieri sono stati 235 su 4.172 tamponi processati. Gli attualmente positivi scendono a 653 (erano 658). Resta stabile invece la situazione negli ospedali: i ricoverati covid sono 56, 14 i pazienti in terapia intensiva. Nella settimana appena passata 236 nuovi guariti (il totale sale a 11.998). Sul fronte dei vaccini sono state 107.802 le dosi somministrate negli ultimi 7 giorni con una media giornaliera di 1.856 dosi (tra il lunedi’ e il venerdi’ si superano le 2mila somministrazioni quotidiane, ma il dato poi si abbassa drasticamente nel fine settimana). Inoculato quasi il 93 per cento dei vaccini consegnati alla regione.