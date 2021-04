Covid, è pesante il bilancio del bollettino dell’Asrem sul fronte dei decessi. Sono infatti tre le vittime nelle ultime ore: si tratta di una donna di 92 anni di Campobasso, deceduta nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli, di una 72enne di Venafro e di un uomo di 50 anni di Sepino, che erano entrambi ricoverati in Terapia intensiva. Due i nuovi ricoveri in Infettivi mentre da Terapia intensiva del Neuromed è stato dimesso un paziente. I nuovi positivi sono tre su 310 tamponi processati: uno a Castelmauro e 2 a Frosolone. Sono 36 i guariti. Gli attualmente positivi sono 617, mentre i pazienti ospedalizzati sono in totale 54 di cui 51 al Cardarelli, con 8 ricoveri in Terapia intensiva, 2 al Gemelli ed uno al Neuromed. Le vittime, dall’inizio della pandemia sono 471 , mentre i guariti sono 12.034.