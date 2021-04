Continua a scendere la curva del contagio in Molise. Una tendenza che va avanti da qualche settimana e che ha consentito anche il passaggio della regione nella fascia gialla. Contagi dunque in calo, fatta eccezione per Campobasso e Bojano dove invece negli ultimi giorni c’è stata una risalite dei nuovi casi. Nel capoluogo gli attualmente positivi sono 157, segue Bojano con 95, Isernia con 39 e Termoli con 36. Il virus circola ancora in 76 comuni della regione, mentre quelli covid free sono 60.