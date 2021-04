Campobasso – Il sindaco Gravina: aumenta il numero dei guariti ma anche quello dei contagi. Serve responsabilità da parte di tutti

Più guariti rispetto a sette giorni fa ma anche più contagi da Covid. Questo il quadro che i dati dell’Asrem danno per Campobasso nella settimana appena trascorsa, ovvero quella che va dal 19 al 25 aprile. Ben 50 i cittadini campobassani che nel corso degli ultimi sette giorni hanno ricevuto la diagnosi di guarigione dal virus, mentre, nello stesso periodo, 75 nuovi contagi sono stati riscontrati in città. “Il numero totale di cittadini che ad oggi ,26 aprile 2021, risultano positivi al Covid-19 a Campobasso è di 157 – ha fatto sapere il sindaco Roberto Gravina – Da circa un mese il numero dei contagiati settimanalmente, mostra una linea di risalita che deve far riflettere tutti sul tipo di azioni e comportamenti da tenere e che, è bene ribadirlo, sono ampiamente conosciuti da ognuno da oramai oltre un anno, per cui non ci sono scusanti che tengano.

Campobasso in questo lungo periodo pandemico ha mostrato, attraverso i comportamenti dei suoi cittadini, un ampio senso di responsabilità ma è indubbio che alla base dei numeri registrati ultimamente e che comunque sono quotidianamente monitorati dalla nostra Amministrazione insieme all’Asrem e al Dipartimento di prevenzione, vi è la messa in atto di condotte personali sbagliate che poi permettono al virus di svilupparsi nei contesti sociali e lavorativi nei quali si opera.

Da questa mattina la nostra città, come tutta la regione, è tornata in zona gialla – ha aggiunto Gravina – La ripresa di una serie di servizi e attività in special modo all’aperto, va sostenuta con i comportamenti. Dobbiamo tutelare noi stessi e gli altri in modo più consapevole a livello di scelte e azioni personali quotidiane rispetto a quanto è, invece, accaduto in questo ultimissimo periodo”, ha concluso il sindaco.