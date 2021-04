Atti vandalici a Trivento in largo Padre Pio, il sindaco Corallo: mi riservo di sporgere denuncia contro ignoti. Il fatto di cronaca, sollevato da alcuni cittadini, riguarda la distruzione di una fioriera da parte di ignoti, presumibilmente sabato scorso, nella piazzetta dedicata a san Pio. Purtroppo non è la prima volta che si registrano casi del genere in questo luogo, diventato punto d’incontro dei giovani del posto. Il primo cittadino Pasquale Corallo ha preso posizione in merito, “mi riservo di sporgere denuncia contro ignoti – ha riferito Corallo – ho sentito già i vigili urbani e la locale caserma dei carabinieri. Mi hanno confermato che già sono partire le indagini, saranno visionate le telecamere che spero faranno luce su questo fatto increscioso e deprecabile. Tanto più – continua il sindaco Corallo – che solo da poco sono stati conclusi i lavori di manutenzione della piazzetta, realizzati grazie a delle donazioni di cittadini. Approfitto per ringraziare comunque tutti coloro che si sono impegnati a riqualificare piazzetta Padre Pio, il gruppo di preghiera che da anni si occupa del decoro dell’area. Infine e in concomitanza con questo fatto di cronaca – conclude Corallo – tengo a ribadire che da oggi siamo passati in zona gialla e chiedo a tutti di continuare a rispettare le regole, il coprifuoco è confermato alle ore 10:00, sempre anche nel fine settimana”.