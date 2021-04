Sessano del Molise, perde la vita un 60enne schiacciato da un albero

Ha perso la vita, nella tardi mattinata di oggi, un uomo di 60 anni, Felice Valente, che mentre stava tagliando la legna per uso personale è stato schiacciato da un albero. Sarebbe questa la ricostruzione dei vigili del Fuoco intervenuti immediatamente sul posto, in un bosco in contrada San Nicola a Sessano del Molise dove l’uomo aveva una campagna.

A dare l’allarme sono stati i familiari che non hanno visto rincasare l’uomo per pranzo. La moglie si è dunque precipitata sul posto dove ha trovato il marito sotto un tronco di grandi dimensioni. I sanitari del 118 intervenuti non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo.

Sotto choc l’intera comunità: Felice Valente, che lascia la moglie e due figli, era dipendente di una fabbrica a Sessano del Molise ed era molto amato in paese anche per le attività sociali e sportive a cui era solito partecipare.