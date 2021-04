I Giovani per Agnone Democratica a favore del DDL Zan

Il gruppo politico dei “Giovani per Agnone Democratica” si è schierato favore del DDL Zan, ovvero la proposta di legge contro le discriminazioni omofobe, misogine o di abilismo.

Il testo della norma è ancora bloccato nella Commissione in Senato a causa della mancata calendarizzazione. A tal proposito, sui social, molte sono state le persone ad aderire ad una campagna di promozione al DDL dal nome “Diamoci una mano“, proprio come hanno fatto i giovani agnonesi:

“Il 5 novembre 2020, dopo aver fatto richiesta di autorizzazione al Comune, noi Giovani per Agnone Democratica abbiamo installato una panchina arcobaleno presso il Belvedere Ripa come simbolo a favore dell’approvazione del disegno di Legge Zan contro le discriminazioni legate a omotransfobia, misoginia e abilismo.

Oggi, dopo 5 mesi e 19 giorni, possiamo dire che la proposta di legge rimane tale; in 5 mesi e 19 giorni, l’Italia non ha fatto alcun passo avanti in materia di diritti civili. Il DDL Zan, infatti, è ancora bloccato in Commissione in Senato a causa della reiterata non calendarizzazione del Presidente di Commissione Ostellari (Lega).