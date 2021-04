Covid: 16 nuovi positivi e 27 guariti. Nel bollettino riportato un decesso. A Petrella il sindaco chiude la scuola: 14 contagi riscontrati

Sono 16 i nuovi positivi su 337 tamponi refertati, con tasso di positività al 4,7%. 27 i guariti. Il decesso riportato nell’ultimo bollettino dell’Asrem sul Covid risale a venerdì, un 65enne di Termoli che era ricoverato in Terapia Intensiva all’ospedale di Campobasso. Sono 468 le vittime da inizio pandemia in Molise. Sale a 653 il numero degli attualmente positivi.

In leggera risalita i ricoveri: 3 in più nelle ultime ore, tutti in Malattie infettive al Cardarelli. Un trasferimento, invece in Rianimazione. Nessun dimesso.

Gli ospedalizzati in Molise sono 56. al Cardarello 42 sono nel reparto Infettivi e sempre 10 in Terapia Intensiva. 2 i pazienti al Gemelli e altrettanti al Neuromed.

Dei 16 nuovi positivi riguarda ancora Campobasso il numero più alto, con 7 casi manche con 9 guarigioni. Nei restanti comuni interessati numeri inferiori: 2 e soprattutto 1 positivo.

Nel bollettino Asrem è riportato un nuovo contagiato a Petrella. Ma il sindaco Alessandro Amoroso ha comunicato che a seguito dell’esponenziale crescita dei contagi, ha disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza nella scuola dell’infanzia, elementare e media del paese fino all’8 maggio. Nell’aggiornamento fornito dallo stesso primo cittadino di Petrella Tifernina si legge che in ambiente scolastico sono stati riscontrati 1 insegnante e 13 alunni con il Covid (3 sono di paesi confinanti) e ancora, fuori dal contesto scuola, 8 adulti e una bambina. In paese ci sono, in totale, 21 positivi.

lunedì 26 aprile, intanto, è la data in cui il Molise diventa zona gialla. La parola d’ordine, adesso, è senso di responsabilità che è l’arma da affiancare alla vaccinazione per sconfiggere il Covid. Finora sono state somministrate 107802 dosi di vaccino, il 92,9% di somministrazioni rispetto alle dosi consegnate. 930 nel giorno di festa del 25 aprile.