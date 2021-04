Atti vandalici a Trivento, preso di mira ancora una volta Largo Padre Pio. Sono da poco terminati i lavori di manutenzione della piazzetta che ospita la statua di san Pio, grazie all’interessamento del comitato omonimo e alla fattiva collaborazione di Fiorino Molinaro e Ottavio Serricchio, ma ignoti hanno voluto deturpare l’isola verde, luogo di ritrovo di fedeli e giovani, distruggendo una fioriera. La denuncia è arrivata da alcuni cittadini che lamentano, non solo l’oltraggio ad un’area riservata alla devozione di san Pio ma anche l’offesa al lavoro svolto in questi giorni per recuperare e abbellire l’intera area che ricade in una posizione centrale della città. Un atto deprecabile e purtroppo non nuovo, una evidente offesa alla civile convivenza.