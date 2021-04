Pietracatella, l’Amministrazione ricorda i morti della Resistenza

Per celebrare l’anniversario della Liberazione, l’Amministrazione Comunale di Pietracatella deporrà una corona d’alloro commemorativa ai piedi del monumento ai caduti alle ore 9.30 di Domenica 25 Aprile.

“È importante ricordare il 25 Aprile per riconoscere il sacrificio degli uomini e delle donne che hanno lottato per liberare l’Italia dagli oppressori. È bene che tutti, soprattutto i più giovani, crescano con il vivido ricordo di ciò che il 25 Aprile ha significato per la nostra storia e accolgano come fondamentali i valori della Resistenza” fanno sapere sindaco e amministrazione di Pietracatella rifacendosi al Capo dello Stato.

“Il difficile momento che stiamo vivendo limita le modalità di celebrazione ma desidero con uguale intensità, in questo 25 aprile, Festa della libertà di tutti gli italiani, ricordare il sacrificio di migliaia di connazionali che hanno lottato nelle fila della Resistenza e combattuto nelle truppe del Corpo italiano di liberazione, di quanti furono deportati, internati, sterminati nei campi di concentramento e delle donne e degli uomini di ogni ceto ed estrazione che non hanno fatto mancare il loro sostegno, pagando spesso duramente la loro scelta”. Queste le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’Anniversario della festa della liberazione, “un giorno importante – sottolineano sindaco e amministrazione comunale di Pietracatella – per ricordare il sacrificio degli uomini e delle donne che hanno combattuto per liberare l’Italia dagli oppressori”.