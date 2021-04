Monte Marrone, domani la commemorazione per il 76esimo anniversario della Liberazione

Domani, 25 Aprile alle ore 10.00, in occasione del 76esimo anniversario della Liberazione, insieme alle Istituzioni locali e a una circoscritta delegazione della CGIL Molise, nel rispetto della normativa Anticovid a Monte Marrone, si procederà alla commemorazione ai caduti della Resistenza e della LIberazione . La breve manifestazione prevede l’omaggio al cippo funebre di Giaime Pintor presso il comune di Rocchetta al Volturno (IS) e la commemorazione al Monumento Nazionale di Monte Marrone. Il tutto dovrebbe svolgersi tra le ore 10.00 e le ore 12.00.

“Con il susseguirsi degli eventi legati a questo tremendo anno di pandemia che ha costretto a limitazioni delle libertà individuali e collettive e che ha messo a dura prova la tenuta in termini di coesione sociale del sistema Paese e dell’intero globo, sarà ancora più importante richiamare i temi che riguardano la grande lotta di uomini e donne contro il regime nazifascista e per rilanciare la mai desueta battaglia per l’esigibilità dei valori di libertà, eguaglianza, democrazia e diritti contenuti nella Costituzione Repubblicana che è figlia di quelle lotte” – dice Paolo de Socio, Segretario Generale CGIL MOLISE.