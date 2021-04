John Lynch, l’attore irlandese di origini triventine ospite alla web radio “Radio Europa 1”.

John Lynch, l’attore di origini triventine ospite alla web radio “Radio Europa 1”. Ai microfoni della storica radio triventina, tornata in onda dopo anni grazie all’iniziativa di alcuni giovani di Trivento, è stato ospite l’attore irlandese John Lynch. “Ha parlato del suo legame forte con Trivento – riferisce Gianmarco Meo di Radio Europa 1 – paese di origine della madre Rosa Pavone. Quello che mi ha colpito è l’importanza che ha dato all’importanza di avere dei punti di riferimento e, nello specifico, saldi rapporti con le proprie origini al fine di mettere ordine nella propria vita e tenerle sempre in mente, anche nei momenti dove occorre fare le scelte giuste. John Lynch ha poi parlato del suo prossimo impegno lavorativo – conclude Gianmarco Meo – interpreterà Massimo Troisi nel film “Da domani mi alzo tardi” dal libro di Anna Pavignano. Si è detto particolarmente onorato di vestire i panni di un artista della levatura di Troisi e, infine, ancora una volta ha rimarcato il legame con le sue origini, promettendo che il primo paese che raggiungerà dopo il blocco dovuto al Covid-19 sarà proprio Trivento”. John Lynch ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Trivento il 25 luglio del 2015 per le sue eccezionali doti di attore: nel 1993 è tra i protagonisti del film “Nel nome del padre”, nel 1998 interpreta il ruolo di Gerry in Sliding Doors, nl 2000 è stato sia attore che sceneggiatore del film Best. John Lynch è anche scrittore, nel 2005 ha pubblicato il libro Torn Water e nel 2010 Falling out of Heaven.