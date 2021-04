Incidente in via Dante, un uomo e una donna trasportati in ospedale con diversi traumi

Incidente questa sera in via Dante a Termoli: la dinamica è tutta da chiarire. Un uomo e una donna, lui 50 anni e lei 45, erano in sella a uno scooter quando sono finiti rovinosamente a terra. L’uomo avrebbe raccontato di essere stati investiti da un’auto. L’incidente si è verificato a pochi metri dalla stazione ferroviaria dopo la rotonda di piazza Bega. Non sarebbero in pericolo di vita anche se la donna, che sanguinava all’arrivo dei soccorritori, ha riportato diversi traumi. Sul posto 118, Misericordia e carabinieri.