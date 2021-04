In fiamme una Peugeot 206 nella Fondovalle di Trivento, in salvo il conducente

In fiamme una Peugeot 206 nella Fondovalle di Trivento, in salvo il conducente. Grossa paura nelle prime ore della mattinata di oggi, 24 aprile, per un 48enne del posto che stava risalendo la Fondovalle per fare ritorno in paese. Ad un certo punto ha iniziato a sentire odore di bruciato e da lì al divampare delle fiamme è passato davvero un brevissimo lasso di tempo. Fortunatamente, il conducente è riuscito a contenere lo spavento ed uscire dall’auto oramai già devastata dalle fiamme. Per sedare l’incendio sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Agnone e Campobasso, sul posto anche gli addetti dell’ANAS e gli uomini della locale caserma dei carabinieri. L’intervento è durato circa un’ora e dell’auto è rimasto solo un ammasso di ferraglia, mentre è stata sempre garantita la viabilità del tratto.