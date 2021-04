57 second read

Festa Liberazione, domani iniziativa a Termoli per ricordare il partigiano Basso Cannarsa

Domani, festa della Liberazione, l’Associazione partigiani del Molise, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Un Fiore per il Partigiano” a Termoli ricorderà Basso Sciarretta, unico partigiano termolese, che fu anche noto pittore e poeta.

Davanti alla sua casa natale, alle 16 verranno deposti un mazzo di fiori e una piccola targa di plastica per ricordare la sua figura di combattente per la libertà. Parteciperanno, nel rispetto delle regole anticovid, il Presidente dell’ANPI Molise Loreto Tizzani e alcuni iscritti all’associazione. E’ stato invitato anche il Sindaco.