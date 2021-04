Covid, incidenza casi su 100mila abitanti: Molise e Umbria hanno i dati migliori d’Italia

Da 227 casi Covid per 100mila abitanti della Valle d’Aosta, il dato piu’ elevato in Italia, agli 83 dell’Umbria, poi gli 86 di Bolzano e gli 87 del Molise che ha dunque uno dei dati migliori d’Italia. In mezzo tante regioni che hanno visto un calo significativo dell’incidenza dei contagi, come la stessa Valle d’Aosta che era a 319 la scorsa settimana, e altre per le quali la discesa e’ piu’ lenta come la Campania che registra 224 casi su 100mila abitanti contro 238 passati. Ecco di seguito la mappa dell’incidenza a 7 giorni (con aggiornamento al 22 aprile) secondo il Focus dell’ultimo monitoraggio dell’Iss-Ministero della Salute. I dati tra parentesi indicano l’incidenza della scorsa settimana: Abruzzo 101 (123) Basilicata 201 (237) Calabria 152 (184) Campania 224 (238) Emilia-Romagna 152 (181) Friuli V.G. 130 (156) Lazio 145 (161) Liguria 131 (165) Lombardia 140 (164) Marche 129 (155) Molise 87 (89) Piemonte 162 (205) P.A. Bolzano 86 (83) P.A. Trento 102 (128) Puglia 231 (261) Sardegna 132 (161) Sicilia 175 (192) Toscana 183 (209) Umbria 83 (102) Valle d’Aosta 227 (319) Veneto 127 (134) Totale Italia 159 (182)