Covid, 29 nuovi positivi e nessun decesso. Oltre 2500 vaccinazioni effettuate in un giorno

29 nuovi positivi su 745 tamponi refertati, nessun decesso e 21 guariti. 2 i ricoveri in Malattie infettive al Cardarelli ma anche altrettanti dimessi dal reparto. Un trasferimento in Terapia intensiva. Questo il quadro che emerge dall’ultimo bollettino diffuso dall’Asrem sulla situazione Covid in Molise.

A Campobasso il numero più altro di contagi nelle ultime ore: 13 a fronte anche di 7 guarigioni. Ancora 3 casi di coronavirus a Bojano, e 2 e soprattutto 1 caso negli altri comuni interessati. Gli attualmente positivi in Molise sono 664. Tasso di positività al 3,9%.

Stabili in sostanza le ospedalizzazioni, in totale 54, di cui 50 al Cardarelli con 10 pazienti in Terapia intensiva e 40 sono invece in Malattie infettive. 2 i ricoverati al Gemelli Molise e 2 al Neuromed. Nessuno al San Timoteo di Termoli

Sono 467 le vittime dall’inizio della pandemia nella nostra regione.

Intanto sul fronte vaccini somministrato il 92,1% delle do si consegnate, che sono oltre 116mila. Ne sono state somministrate, come si legge sul sito dell’Asrem, 106872. Nelle ultime 24 ore 2534.