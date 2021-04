Un tappeto ad uncinetto realizzato dall’associazione “Un filo che unisce” di Trivento alla festa “Lu tri di maju” a Canicattì in Sicilia. L’associazione che fa riferimento a Michela Anziano, diventata famosa per l’albero ad uncinetto più bello d’Italia e tante altre apprezzabili iniziative, ha messo a segno un altro successo e, soprattutto, dà ancora una volta l’opportunità di far conoscere Trivento e il Molise in generale, fuori dai nostri confini. Questa volta, le “uncinettine” hanno realizzato un tappeto a uncinetto, con disegnato l’albero di Trivento e l’uva come simbolo del Comune di Canicattì, che sarà inserita nella composizione della Grande Croce, di oltre tre metri, per la festa denominata “Lu tri di maju”. La festa del tre di maggio, festa dedicata all’esaltazione del Crocifisso, una delle più significative feste della Sicilia fin dagli anni ’50, è stata promossa dalla scuola primaria e dell’infanzia “F. Crispi”, (rientrante nell’istituto comprensivo Sen. Salvatore Cangitano, scuola dove ha studiato il giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia nel ’90) in collaborazione con il comitato organizzatore “Devoti del S.S. Crocifisso”. Per questo motivo, la stessa scuola, oltre a richiedere la collaborazione dell’associazione triventina, ha chiesto il patrocinio al Comune di Trivento (Città dell’Uncinetto), patrocinio che la giunta comunale di via Torretta ha concesso, “come tutte le nostre iniziative è nata una splendida e sincera collaborazione con la Città di Canicattì e la scuola – riferisce il presidente dell’associazione Michela Anziano – in questo modo portiamo il nome di Trivento e del Molise in giro per il mondo e quello che ci inorgoglisce è il fatto che tutti ci riconoscono come associazione antesignana nelle realizzazioni delle opere ad uncinetto”.