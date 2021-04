Scontro tra un’auto e un mezzo della raccolta rifiuti: 2 feriti

Incidente stradale questa mattina in via Enzo Ferrari, nell’incrocio dia via E. Mattei, a Termoli. Coinvolti una Fiat 600 e un mezzo della raccolta rifiuti solidi urbani: sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Termoli per tutti gli interventi del caso. I due conducenti, entrambi feriti, sono stati trasportati al San Timoteo. I carabinieri di Termoli sono giunti sul posto per tutti gli atti di loro competenza.