Isernia, “Un Click di Solidarietà”: i Carabinieri a disposizione per prenotare le vaccinazioni

Un Click di Solidarietà. È questo il progetto presentato questa mattina dai Carabinieri di Isernia su iniziativa del Comando generale dell’Arma, che in sinergia con i parroci della Provincia, vuole essere di aiuto alle persone anziane o alle categorie fragili, che non hanno la possibilità di potersi registrare in autonomia in casa attraverso internet al portale dell’Asre per le vaccinazioni.

“Le persone – riferisce il Comandante Provinciale di Isernia Gennaro Ventriglia – potranno recarsi al più vicino comando provinciale e richiedere di prenotarsi al portale dell’Asrem per la vaccinazione. Qualora ci fosse l’impossibilità di recarsi dai carabinieri si potrà contattare il comando di zona e due militari in servizi si recheranno direttamente a casa del richiedente per effettuare la prenotazione”.

L’iniziativa, che vedrà coinvolte tutte le caserme dei Carabinieri presenti sul territorio della Provincia di Isernia, sarà coadiuvata anche dai parroci dei comuni, con la collaborazione della Diocesi di Isernia Venafro.



Il Servizio prestato dai Carabinieri per coloro che hanno bisogno di aiuto nelle prenotazioni, sarà supportato anche dai Sindaci dei comuni dislocati su tutto il territorio provinciale.