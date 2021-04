Europa-Regioni, Ecdc: “Nessuna regione italiana in rosso scuro. Contagi ogni 100mila abitanti, in Molise situazione migliore”

Non ci sono piu’ regioni italiane colorate in rosso scuro nella mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Secondo la carta che misura l’incidenza dei contagi per 100mila abitanti, il Molise e’ la Regione con la situazione migliore. Da quello che emerge è tra le regioni che diventeranno gialle da lunedì. Solo 5 sono arancioni, come Riporta Repubblica.it.

Nel resto d’Europa peggiora la situazione in Francia e resta critica in Svezia, Polonia e Ungheria.