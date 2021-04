Covid, nessuna vittima e due ricoveri. Sale il numero dei contagi (46), insieme al tasso di positività

Covid, tornano a salire in Molise i contagi, con 46 positivi sui 454 tamponi refertati, con il tasso di positività che torna a salire al 10,13%. E’ Bojano il comune più colpito, con 11 nuovi contagi, seguito da Campobasso con 9, Termoli e Vinchiaturo con 6 nuovi casi. Ci sono poi gli altri centri con numeri inferiori. Non ci sono vittime, mentre i nuovi ricoveri sono due, entrambi in Malattie infettive del Cardarelli. I guariti sono 24.

Gli attualmente positivi sono 656, i pazienti ospedalizzati sono 54: 50 al Cardarelli, di cui 9 in Terapia intensiva, due al Gemelli ed altrettanti al Neuromed. I decessi sono 467, i guariti, dall’inizio della pandemia 11.951.