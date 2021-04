Calcio a 5, Serie B, ancora una rinvio per Barletta – Chaminade

Nel campionato di serie B si gioca l’ultima giornata, esattamente il turno numero 26. Ancora una volta non si giocherà la sfida tra la Chaminade ed il Barletta. Prosegue ancora lo stop per la formazione pugliese alle prese con tante positività nel gruppo squadra. La Divisione calcio a 5 aveva già rinviato la sfida di recupero in programma a Campobasso, sabato scorso, sfida valida addirittura per l’ultima giornata del girone d’andata. Rinviata anche il match previsto da calendario, domani, in terra pugliese. Come diciamo da settimane la squadra campobassana ha le ultime due gare da giocare, entrambe contro il Barletta, due sfide decisive ai fini della salvezza.

Chaminade ultima in classifica a quota 8 punti, 11 lunghezze per il Venafro, che ha finito il suo cammino, e 12 punti proprio per il Barletta. Dalla graduatoria si evince l’importanza delle sfide da giocare sull’asse Campobasso – Barletta, anche se il regolamento per le retrocessioni non è ancora chiaro. Al momento l’ultima della classe dovrebbe giocare il play out contro una squadra di un altro girone, con la salvezza diretta per la penultima in classifica generale. Siamo fermi a questa decisione, in attesa di conferme da parte della Divisione che deve far fronte a dei ricorsi arrivati da diverse società di serie B. A questo punto restiamo in attesa non solo di regole certe, ma anche delle date di recupero delle due gare previste tra Chaminade e Barletta.