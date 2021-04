Calcio a 5, in corso la Final Eight di Coppa Italia. Settimana prossima decisiva per il campionato Mercoledì prossimo il big match tra A&S ed Italservice

In A1 di futsal spazio alla Coppa Italia. Ieri, a Rimini, si sono giocati i quarti di finale, accesso alle semifinali per Italservice Pesaro, Lido di Ostia, Acqua e Sapone e Feldi Eboli . Domani alle 16.00 è in programma la prima gara tra Pesaro e Ostia a seguire la seconda semifinale tra A&S e Feldi Eboli. alle 20.45. Tutte le gare in diretta su Rai Sport compresa la finalissima da giocare domenica alle 18.00.

Nel campionato regolare, la Feldi Eboli ha vinto il recupero contro il Catania, ora i campani sono al sesto posto con la prospettiva di superare Avellino e Padova nel recupero da giocare mercoledì prossimo, 28 aprile, contro il già retrocesso Genova. Nel recupero infrasettimanale in campo anche le due battistrada Pesaro e Acqua e Sapone, pronte a giocarsi la vetta della classifica nel big match. Al momento la squadra di Scarpitti ha tre lunghezze di ritardo rispetto all’Italservice, la sfida dell’andata si è chiusa a reti inviolate, 0 a o il finale. Per questo motivo, in caso di successo l’Acqua e Sapone, riguadagnerebbe la vetta della graduatoria ad una giornata dalla fine della regular season. Sabato prossimo, infatti, si gioca l’ultima giornata di campionato prima del via ai play off e play out. Prima le finali di Coppa Italia, poi una settimana intensa per decretare la classifica finale nel torneo di A1.